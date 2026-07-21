F.BAHÇE AVANTAJI KAPTI
90' Mücadelenin 90 dakikası sona ererken Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze kozlarını paylaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de oynanacak.