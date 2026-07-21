Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe: 1 - Gornik Zabrze: 0 | MAÇ SONUCU
        Canlı

        Fenerbahçe: 1 - Gornik Zabrze: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Gornik Zabrze'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe avantajı kaptı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze kozlarını paylaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de oynanacak.

        İŞTE MAÇIN GOLÜ

        F.BAHÇE AVANTAJI KAPTI

        90' Mücadelenin 90 dakikası sona ererken Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

        BİR DİREK DAHA!

        64' Bartuğ Elmaz'ın ceza sahasından şutu direkten dışarı çıkıyor!

        TALISCA VE DİREK!

        56' Fenerbahçe gole yaklaşıyor! Levent Mercan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda Philipp Schulze'nin çeldiği top direkten geri geliyor.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı...

        İLK YARI SONA ERDİ

        45' Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eriyor...

        REKLAM

        GOOOLLL! TALISCA FRİKİKTEN ATTI

        37' Anderson Talisca, frikikten muhteşem bir gol atıp takımını öne geçiriyor...

        BARTUĞ'UN ŞUTU VE KORNER!

        27' Semedo sağdan ceza sahası içerisine girdi, topu içeri çevirdi. Topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

        GORNIK TEHLİKELİ GELDİ

        16' Erik Prekop'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Erik Janza'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

        İLK TEHLİKELİ POZİSYON F.BAHÇE'DEN

        6' Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Philipp Schulze topu uzaklaştırmayı başarıyor.

        MAÇ BAŞLADI!

        1' Mücadeleye Gornik Zabrze başlıyor...

        REKLAM

        BAŞKAN YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ

        Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

        Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.

        KADIKÖY KAPALI GİŞE

        Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi.

        Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu.

        Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.

        Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Guendouzi, Kerem, İrfan Can, Talisca.

        Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.

        Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheek, Khlan, Prekop.

        11 EKSİK

        UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan yeni transfer Vedat Muriqi, Ognjen Mimovic, Cengiz Ünder ile geçen sezon devre arasında Al Ittihad'dan transfer edilen N'Golo Kante, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic de mücadelede görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş da forma şansı bulamayacak.

        REKLAM

        GREENWOOD VE AKE KADRODA

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood ve Nathan Ake, maçtan önce UEFA listesine eklendi. Sarı-lacivertli ekipte Ognjen Mimovic ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarılan isimler oldu.

        HAZIRLIK SÜRECİ İYİ GEÇTİ!

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan sarı-lacivertliler, kamp çalışmalarının ikinci etabını Avusturya'da gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarında Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i 4-0 ve LASK'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezona moralli bir başlangıç yaptı.

        FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında bu akşam Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi sahasında konuk edecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arı sokması çocuklarda ne zaman tehlikeli olur?

        Arı sokması çocuklarda ne zaman tehlikeli olur?

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı