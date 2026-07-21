F.BAHÇE AVANTAJI KAPTI

09:45 21/07/2026

11 EKSİK

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan yeni transfer Vedat Muriqi, Ognjen Mimovic, Cengiz Ünder ile geçen sezon devre arasında Al Ittihad'dan transfer edilen N'Golo Kante, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic de mücadelede görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş da forma şansı bulamayacak.