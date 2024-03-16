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        Haberler Ekonomi Teknoloji Instagram'da yeni dönem! Instagram'a geçmişe dönük paylaşım özelliği geliyor! - Teknoloji Haberleri

        Instagram'a geçmişe dönük paylaşım özelliği geliyor!

        En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da yeni dönem. Instagram, geçmişe dönük gönderi paylaşılmasına olanak sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin hayata geçmesi durumunda kullanıcılar, gönderi düzenlerken istediği tarihi seçip paylaşımda bulunabilecek. İşte İnstagram'ın üzerinden çalıştığı geçmişe dönük paylaşım özelliğine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:04
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        Instagram, üzerinde çalıştığı özelliği kullancıların beğenisine sundu. Instagram, geçmiş tarihli bir gönderi yayınlamayı olanak sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

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        Kullancılar bu özellik sayesinde gönderi aşamasında geçmişe dönük bir tarihi esas alarak paylaşımda bulunabilecek.

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        Mobil geliştirici ve genellikle Instagram'ın yeni özelliklerini sızdıran Alesandro Paluzzi, "Geçmiş'e gönder" seçeneğinin yer aldığı bir görüntüyü paylaştı.

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        Bu özelliğin ne zaman hayata geçeceği henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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