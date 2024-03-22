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Hesabımı geçici olarak kapattığımda paylaşımlarıma ve beğenilerime ne olur?

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan veya mobil tarayıcıdan kapatabilirsiniz.

Hesabımı kaç gün arayla tekrar kapatabilirim?

Hesabınızı kapatıp yeniden açtıktan sonra bir kez daha bunu yapmak isterseniz 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Hesap dondurma işlemi 7 gün içerisinde 1 kere yapılabilmektedir. Yani dondurma işlemini iptal ettikten sonra tekrar dondurmak istiyorsanız, 7 gün boyunca profilinizin, fotoğraflarınızın, beğenilerinizin, yorumlarınızın arkadaş listenizdeki kullanıcılara görünür hale geleceğini unutmamalısınız.