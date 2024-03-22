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        Tavas'ta Dünya Su Günü etkinliği yapıldı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:46
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        Tavas'ta Dünya Su Günü etkinliği yapıldı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulundaki konferans salonunda Tavas Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde "Suyu koruyan ellerle geleceğe damla olalım" programı düzenlendi.

        Kaymakam Tarık Yerlikaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Cumhuriyet Savcısı Emre Mumcu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ali Söylemez ile öğrencilerin katıldığı toplantıda 68 yaşındaki Saadettin Subaş, su kullanımıyla ilgili tecrübelerini aktardı.

        Suyla ile ilgili interaktif sunumların yapıldığı toplantıda Ankara Üniversitesi bünyesindeki Su Okulu ve Böcek Okulu görevlileri bilgilendirme sunumu yaptı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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