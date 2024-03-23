Mezun olduğu okuldan 40 yıl sonra emekli olan öğretmene, öğrencilerinden 40 karanfil
DENİZLİ'de, mezun olduğu meslek lisesine atanıp 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Ali Barutçu'ya (65), okulda sürpriz uğurlama yapıldı.
DENİZLİ'de, mezun olduğu meslek lisesine atanıp 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Ali Barutçu'ya (65), okulda sürpriz uğurlama yapıldı. Okul yönetiminin teşekkür plaketi sunduğu Barutçu'ya, öğrencileri de sevgi koridoru oluşturup, meslek hayatını temsilen 40 karanfil verdi.
Merkezefendi ilçesindeki Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1976'da mezun olan Ali Barutçu, Ankara Gazi Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü'nü kazanıp, bitirdi. 1984'te mezun olduğu meslek lisesine büro yönetimi öğretmeni olarak atanan Barutçu, öğretmenlik hayatında okulda idari görevlerde de bulundu ve binlerce öğrenci yetiştirdi. 3 çocuk ve 2 torun sahibi olan Barutçu, liseden mezun olup, öğretmen olarak atandığı okulda 40 yıl boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu.
Okul yönetimi ve öğrenciler, Ali Barutçu için sürpriz uğurlama yaptı. Okul müdürü Adem Özel, Barutçu'ya teşekkür plaketi verdi, öğrenciler de sınıftan okulun çıkış kapısına kadar sevgi koridoru oluşturdu. Öğrenciler, koridordan geçen Barutçu'ya, meslek hayatını temsilen 40 adet karanfil verdi.
Duygusal anlar yaşadığını ifade eden Barutçu, "1973 yılında öğrenci olarak girdiğim bu okulda öğretmenlik dahil her kademede görev aldım. Artık emekli oldum. Beni çok mutlu ettiler, böyle bir uğurlama bekliyordum" diye konuştu.
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