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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Metina'da 12 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi Metina'da 12 terörist etkisiz!

        Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:57
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        Metina'da 12 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

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