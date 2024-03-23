Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 95-81

        SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Can Mavisu, Ziya ÖzorhonMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 21, Pecarski 9, Floyd 7, Badzim 18, Muhaymin Mustafa 19, Sibande 17, Berke Atar 2, Çağatay 2, Berke AygündüzTÜRK TEKELOM: Wallace 10, Yiğitcan 12, Enoch 10, Palmer 31, İsmail Cem 2, Brown 6, Jones 10, Boran, Mehmet1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 95-81
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 21, Pecarski 9, Floyd 7, Badzim 18, Muhaymin Mustafa 19, Sibande 17, Berke Atar 2, Çağatay 2, Berke Aygündüz

        TÜRK TEKELOM: Wallace 10, Yiğitcan 12, Enoch 10, Palmer 31, İsmail Cem 2, Brown 6, Jones 10, Boran, Mehmet

        1. PERİYOT: 20-28

        İLK YARI: 48-46

        3. PERİYOT: 71-62

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Türk Telekom'u 95-81 yenmeyi başardı.

        Konuk Türk Telekom maça iyi başladı ve ilk çeyreği 28-20 önde bitirdi. İkinci periyotta toparlanan Merkezefendi, soyunma odasına 48-46 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Denizli temsilcisi, Türk Telekom'a 71-62'lik üstünlük kurdu. Son periyotta da avantajını koruyan Merkezefendi Belediyesi salondan 14 sayı farkla galip ayrıldı: 95-81.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Mezun olduğu okuldan 40 yıl sonra emekli olan öğretmene, öğrencilerinden 40...
        Mezun olduğu okuldan 40 yıl sonra emekli olan öğretmene, öğrencilerinden 40...
        Ümit Özdağ: Türk milleti, artık sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar har...
        Ümit Özdağ: Türk milleti, artık sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar har...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        Tavas'ta Dünya Su Günü etkinliği yapıldı
        Tavas'ta Dünya Su Günü etkinliği yapıldı
        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı