Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 95-81

Konuk Türk Telekom maça iyi başladı ve ilk çeyreği 28-20 önde bitirdi. İkinci periyotta toparlanan Merkezefendi, soyunma odasına 48-46 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Denizli temsilcisi, Türk Telekom'a 71-62'lik üstünlük kurdu. Son periyotta da avantajını koruyan Merkezefendi Belediyesi salondan 14 sayı farkla galip ayrıldı: 95-81.

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