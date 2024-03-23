Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 95-81
SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Can Mavisu, Ziya ÖzorhonMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 21, Pecarski 9, Floyd 7, Badzim 18, Muhaymin Mustafa 19, Sibande 17, Berke Atar 2, Çağatay 2, Berke AygündüzTÜRK TEKELOM: Wallace 10, Yiğitcan 12, Enoch 10, Palmer 31, İsmail Cem 2, Brown 6, Jones 10, Boran, Mehmet1.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 21, Pecarski 9, Floyd 7, Badzim 18, Muhaymin Mustafa 19, Sibande 17, Berke Atar 2, Çağatay 2, Berke Aygündüz
TÜRK TEKELOM: Wallace 10, Yiğitcan 12, Enoch 10, Palmer 31, İsmail Cem 2, Brown 6, Jones 10, Boran, Mehmet
1. PERİYOT: 20-28
İLK YARI: 48-46
3. PERİYOT: 71-62
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Türk Telekom'u 95-81 yenmeyi başardı.
Konuk Türk Telekom maça iyi başladı ve ilk çeyreği 28-20 önde bitirdi. İkinci periyotta toparlanan Merkezefendi, soyunma odasına 48-46 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Denizli temsilcisi, Türk Telekom'a 71-62'lik üstünlük kurdu. Son periyotta da avantajını koruyan Merkezefendi Belediyesi salondan 14 sayı farkla galip ayrıldı: 95-81.
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