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        Denizli'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:11
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        Denizli'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde mahsur kaldığı belirlenen aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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