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        Haberler Dünya ABD'nin 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yapan uzay aracı "temelli uykuya daldı"

        ABD'nin 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yapan uzay aracı "temelli uykuya daldı"

        4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, 22 Şubat'ta Ay'a ulaştı. Odysseus, inişte yan yattığı için sorun yaşadı. Uzay aracıyla iletişimin kalıcı şekilde kesildiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:11
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        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
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        ABD'nin 1972'den beri ilk kez Ay'a iniş yapan uzay aracının akıbeti belli oldu. Odysseus adlı uzay aracının "temelli uykuya daldığı" açıklandı.

        Odysseus, 22 Şubat'ta Ay'a yumuşak iniş yapmıştı. Ancak uzay aracı inişte yan yattığı için bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. Yetkililer, Odysseus'un güneş panellerinin güneş ışığını sadece kısa bir süre alacağını duyurmuştu.

        Güneş ışığı yansımasının biteceği ana kadar veri toplayıp testler yapan ve fotoğraflar gönderen Odysseus, bir hafta sonra devre dışı kalmıştı.

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        Odysseus'u geliştiren Intuitive Machines adlı özel şirket, uzay aracının tekrar güneş ışığı alıp çalışmasını umduklarını duyurmuştu.

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        Ancak yetkililer cumartesi yaptığı açıklamada uzay aracıyla temas kurulamadığını bildirdi. Birkaç günlük beklemenin ardından, "Odysseus'un bir daha aramayacağına kanaat getirildiği" açıklandı. Intutive Machines, "Odysseus'un temelli kaybolduğunu" ifade etti.

        ODYSSEUS TARİHE GEÇTİ

        ABD'li şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

        4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu. NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

        Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

        *Haberin görselleri Intuitive Machines tarafından servis edilmiştir.

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        #uzay
        #ABD
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