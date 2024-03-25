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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kendisini avukat olarak tanıtmıştı! Betül Sayıcı adlı sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!- Güncel haberler

        Adana Adliyesi'nde yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!

        Adana'da kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen ve adliyede yakalanan Betül Sayıcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sayıcı, eski avukat sevgilisine özendiğini söyleyerek, "Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:13
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        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
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        Adana'da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan Betül Sayıcı’nın (37), eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Sayıcı’nın, ifadesinde, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dediği belirtildi.

        SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CÜBBESİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine Betül Sayıcı hakkında soruşturma başlattı. Sayıcı’nın, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sayıcı’yı, adliyedeki avukat lokalinde otururken yakaladı. Şüpheli Sayıcı gözaltına alınırken, Sarıçam ilçesindeki evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kurum kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda adli evrak ele geçirdi.

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        KAMU VE İCRA AVUKATI OLARAK TANITMIŞ

        Emniyete götürülen Sayıcı’nın, kendini kamu ve icra avukatı olarak tanıtıp, DSİ’ye ait arazileri 49 yıllığına kiralama ve icralık araçları ucuz yolla satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Sayıcı’nın polisin tespitine göre 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Öte yandan şüphelinin, güvenini kazandığı kişilere kıyafet, takı ve ziynet eşyası aldırdığı iddia edildi. Sayıcı, ifadesinde, eski sevgilisinin avukat olduğunu öne sürerek, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dedi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül Sayıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        7 DOLANDIRICILIK KAYDI ÇIKTI, BAŞKA İLLERDE DE AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞ

        Öte yandan Sayıcı’nın, Adana’nın yanı sıra farklı kentlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu olan ve hukuk fakültesini 3’üncü sınıftan terk ettiğini ileri süren Sayıcı’nın 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu bildirildi. Sayıcı’nın uzun yıllar dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine polis mağdurlara yönelik araştırmasını sürdürüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından başka kentlerden yaşayan mağdurların sahte avukat hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

        GERÇEK AVUKATLAR POLİSE TEPKİ GÖSTERMİŞ

        Betül Sayıcı'ya Adana Adliyesi'nde gözaltı işlemi yapan polislere, gerçek avukatların, "Meslektaşımızı bu şekilde gözaltına alamazsınız?" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Meslektaş dayanışmasıyla Sayıcı'ya sahip çıkmaya çalışan gerçek avukatların polisler tarafından güçlükle ikna edildiği de kaydedildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #adana
        #Betül Sayıcı
        #Son dakika haberler
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