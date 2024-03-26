BABÜR ŞAH VE MÜMTAZ MAHAL'İN HİKAYESİ

Büyük Ekber'in torunu Şah Cihan, sevgilisiyle ilk kez 1607 yılında tanıştı. O zamanlar henüz Babür İmparatorluğu'nun beşinci imparatoru değildi. O zamanlar adı “Prens Khurram” olan Şah Cihan, Mümtaz Mahal’a (o zamanlar adı Ercümend Banu Begüm) ilk görüşte aşık oldu. Babür şairlerine göre Mahal o kadar güzeldi ki ay bile onun karşısına çıkmaya utanıyor, geceleri yüzünü saklıyordu. İkilinin evlenmesi diledikleri kadar kolay olmadı. Şah Cihan önce başkasıyla evlendirildi.