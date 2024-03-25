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        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İbrahim Kızılkaya (67), oğlunun motosikletinin egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle uyardığı komşusu Hasan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 23:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:55
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        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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        DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde İbrahim Kızılkaya (67), oğlunun motosikletinin egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle uyardığı komşusu Hasan E. tarafından, çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan Suriye uyruklu Mustafa E. de ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Hasan E. gözaltına alınırken, motosikleti kullanan 12 yaşındaki oğlu ise Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Kızılkaya, iddiaya göre sokaktan motosikletiyle geçen komşusunun oğlunu durdurup, egzozundan yüksek ses çıktığı ve rahatsız olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde uyardı. Bunun üzerine eve giden çocuk, durumu babası Hasan E.’ye anlattı. Olaya sinirlenen Hasan E. ruhsatsız tabancasını alıp, komşusu İbrahim Kızılkaya’nın evine gitti. Burada iki komşu arasında yaşanan tartışma sonrası başlayan kavgada Hasan E., tabancayla art arda komşusu Kızılkaya'ya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Kızılkaya’nın göğsüne isabet ederken, bu sırada olay yerinde tesadüfen bulunan Hasan E.'nin kiracısı Suriye uyruklu Mustafa E.'nin ayağına da isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızılkaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mustafa E.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis tarafından Hasan E. gözaltına alınırken, oğlu ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Hayatını kaybeden Kızılkaya’nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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