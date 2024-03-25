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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti - En son haberler

        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

        Ankara'da sağlık görevlilerinin ihmali bir kişinin canına mal oldu. Muayene olmak için sedye ile götürülen Muharrem D. iddiaya göre; görevliler sedyenin ayarlarıyla oynarkan düştü ve başından aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:36
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        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D.'nin ölümüne ilişkin, hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

        15 Martta Yenimahalledeki bir hastanenin dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., hasta bakıcıları refakatinde sedye üzerinde göz muayenesine götürüldü.

        SEDYENİN AYARLARIYLA OYNARLARKEN SEDYEDEN DÜŞTÜ

        Muharrem D.'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hasta sedyeden düştü.

        Sağlık görevlileri, kafa üstü düşen Muharrem D.'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi.

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        Yoğun bakım servisine alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından, hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

        Muharrem Dnin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

        Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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