Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti Ankara'da sağlık görevlilerinin ihmali bir kişinin canına mal oldu. Muayene olmak için sedye ile götürülen Muharrem D. iddiaya göre; görevliler sedyenin ayarlarıyla oynarkan düştü ve başından aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 25.03.2024 - 21:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL