Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aylık alan 12,7 milyon emekli olduğunu belirterek emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığını vurguladı.

EMEKLİ AYLIĞI PROMOSYONLARI

Açıklamada "Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.