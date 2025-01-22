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        Haberler Dünya Trump: Rusya'ya yaptırım uygulayabiliriz | Dış Haberler

        Donald Trump: Ukrayna'da anlaşma sağlanmazsa Rusya'dan ithal edilen ürünlere yaptırım uygulayacağız

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilgili yaptığı açıklamada "Eğer Ukrayna'da bir anlaşmaya varamazsak Rusya'dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi ve yaptırım uygulayacağız" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD ile Rusya ilişkilerini ele aldı. Ryabkov "Önümüzdeki dönemde ABD ile olan ilişkilerimizde belirsizlik hâkim olabilir" diyerek ilişkilerin net bir geleceğinin olmadığını vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 19:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:25
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        Trump'tan Rusya'ya tehdit
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        ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek "Eğer yakın zamanda Ukrayna'da bir anlaşmaya varamazsak Rusya'nın ABD'ye sattığı bütün ürünlere yüksek gümrük vergileri ve yaptırımlar uygulayacağız." dedi.

        Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Rusya'yı incitmek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve Başkan Putin ile hep iyi ilişkilerim oldu. Unutmamalıyız ki Rusya bize İkinci Dünya Savaşı'nda çok yardımcı oldu, savaş döneminde 60 milyona yakın insan kaybettiler. Oturun ve bu saçma savaşı bitirin. Yoksa her şey daha da kötüye gidecek. Eğer bu olmazsa Rusya'dan aldığımız bütün ürünlere yüksek vergiler ve yaptırımlar uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak. Anlaşmayı kolay yoldan da sert yoldan da sağlayabiliriz ki kolay yol her zaman daha iyidir. Zaman anlaşma zamanıdır. Daha fazla hayat yitirilmemeli." dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov ise "Önümüzdeki dönemde çok sayıda sorunla karşılaşacağız ve ABD-Rusya ilişkilerine belirsizlik hâkim olabilir." diyerek Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik politikalarıyla birlikte işlerin daha da belirsizliğe sürüklenebileceğini işaret etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

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