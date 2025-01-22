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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı anlatımı HT Spor'da... UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor.. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk sınavına bu mücadeleyle başladı. Beşiktaş, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.01.2025 - 17:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:31
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        SAAT: 18.30

        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Julian Weinberger

        YAYIN: Tabi, TRT 1

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        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile.

        Athletic Bilbao: Agirrezabala, Oscar de Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor.

        UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

        Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

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        Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

        Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

        Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

        OLE GUNNAR SOLKSJAER İLK SINAVINDA

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

        Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında veriyor.

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        SOLKSJAER'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 68. MAÇI

        Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıktı.

        Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

        Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemiyor.

        Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamadı.

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