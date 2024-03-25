Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu

Kırgız bir ailenin çocuğu olan ve Moskova'da liseye giden İslam Halilov, silahlı saldırı sırasında hızla kapıları açarak ve konser salonundan kaçmaya çalışan insanlara yol göstererek ölü sayısının daha da yükselmesini önledi.

Moskva Online'a konuşan 15 yaşındaki Halilov, "Eğer harekete geçmezsem hem kendi hayatımı kaybedeceğimi hem de çevredeki birçok insanın öleceğini farkettim. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum" dedi.

Konser salonunda vestiyer olarak çalışan Kırgızistanlı Halilov, içgüdüleriyle hareket ettiğini belirterek "Bir anda izdiham yaşandı. Herkes şoke olmuştu. Kimse nereye gideceğini bilmiyordu" dedi.

REKLAM Halilov, "Ben de vestiyer bölümünden çıkarak 'Sergi alanına koşun! Herkes sergi alanına gitsin!' diye bağırmaya başladım. Herkese yardım ettim" ifadelerini kullandı. Saldırı anında yaşadıklarını anlatan Halilov, "Kalabalıktaydım ve açmak için kapıya doğru yöneldim. Merdiven veya asansörden gelen birinin ya bize el bombası atacağını ya da ateş edeceğini düşündüm. Tanrı'ya şükür bu olmadı" dedi. Saldırıdan yaklaşık bir buçuk yıl önce Crocus Belediye Binası'nda çalışmaya başlayan Halilov, kendilerine acil durumlarda yapmaları gerekenler konusunda eğitim verildiğini ifade etti. 15 yaşındaki çocuk, tahliyeyi nasıl yürüteceğini bu eğitimler sayesinde bildiğini söyledi.

Rus kamu yayıncısı RT'nin çatısı altındaki Ruptly'ye de konuşan Halilov, "Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum, bu işimi bir parçası. Yüzlerce insanın ölmesindense sadece kendin ölmen daha iyidir" dedi. 15-year-old Islam who helped dozens escape Moscow's Crocus City Hall during the terror attack says he doesn't consider himself a hero, he was just doing his job



Follow us on Rumble: https://t.co/4vo0fYlfh5 pic.twitter.com/jry9aL4C6e — RT (@RT_com) March 25, 2024 REKLAM Spartak Moskova'dan davet, ünlü rapçiden 1 milyon ruble Olayın medyaya yansımasından sonra ünlü Rus rapçi Morgenshtern, Halilov'a cesareti sebebiyle bir milyon ruble hediye etti. Halilov'un koyu bir taraftarı olduğu Spartak Moskova kulübü de, futbolcularla tanışması için Halilov'u davet etti. Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, pazartesi günü yaptığı açıklamada Halilov ve yine konser salonunun bulunduğu binada çalışan 14 yaşındaki Artyom Donskov'a hükümetten resmi bir teşekkür mektubu verileceğini ifade etti.