A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile Ernst Happel Stadyumu’nda mücadele edecek. Mücadele öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vinzenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“GEÇEN MAÇTA BAŞLAMAYAN OYUNCULARLA BAŞLAMAK İSTİYORUM”

Macaristan maçına nazaran kadroda farklı değişikliler olabileceğini belirten Montella, “Geçen maçta başlamayan oyuncularla başlamak istiyorum. Düzgün bir şekilde uyursam ve dinlenirsem, sanırım Arda Güler de yarın ilk 11 başlayacak. Ama yine de cesaretli, maçı sonuna kadar kovalayan, yüreğini ortaya koyan takımımızı tekrar görmek istiyorum. Her hocanın isteği son 20 metrede biraz daha isabetli olan tarafta bizim olmamızı istiyorum” ifadelerini kullandı. REKLAM Macaristan ve Avusturya'nın oyun tarzlarının farklı olduğuna da dikkat çeken Vincenzo Montella, "İki farklı takım kurguları farklı ama baskı yemediklerinde yine çok benzer şekilde 3+1 formasyonuyla oyun kurmaya yatkınlar. Bu maç bizim için çok önemli bir test. Son 4 maçta yenilmeyen ve gol yemeyen bir takımda bahsediyoruz" diye konuştu. “EURO 2024'TE EN GENÇ MİLLİ TAKIMLARDAN BİRİ OLACAĞIZ"

Montella; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun’un mental ve fiziksel durumları hakkında gelen bir soruya, "Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası’nda en genç milli takımlardan biri olacağız. Hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını tercih ediyorum. Hem bizimle vakit geçirip hem de mümkün olduğunda onlara dakika kazandırmak istiyoruz. Biliyorsunuz temel bir detay var kendi kulüplerinde de alan ve zaman bulmaları gerekiyor ki gelişebilsinler. Dengelerini kaybetmezlerse geleceği çok sağlam olan üç futbolcudan bahsediyoruz. Benim tarafımdan şöyle bir düşünce var sadece şimdiki zaman için değil gelecekte de bizler için çok önemli oyuncular olacaklar. Antrenmanlarına iyi şekilde devam ediyorlar ve geçen gün de hepsi oynadı" cevabını verdi. "HAKAN ÇALHANOĞLU ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU"

Montella, Hakan Çalhanoğlu'ndan da ‘şampiyon’ olarak bahsederek, "Türk basını da gördü ki son maçta milli takım kariyerindeki en iyi performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir muazzam futbolcuyla sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Böyle şampiyon futbolcular her zaman eleştiriye açık oluyorlar. Bazı insanlar onların performans vermediğini düşündüğünde her zaman eleştiri olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Tabiri caizse kendisine (Hakan) şampiyon diyorum. Çünkü çok büyük bir futbolcu. Dünya standardında bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu. “EN DOĞRU ŞEKİLDE KARARLARIMIZI VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ”