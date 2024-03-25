Almanya'da Derrick Köhn sevinci!
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün performansı, eski kulübü Hannover 96'da sevinçle karşılandı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, sergilediği performansla eski kulübünün de yüzünü güldürdü.
Bild'e konuşan Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Köhn'ün kısa sürede Galatasaray'da ilk 11'e yerleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Mann yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn, buradan daha üst seviyede iyi bir performans gösteriyor. Bu yüzden piyasa değerinde artış olması normal." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Alman sol bekin bu poerformansını sürdürmesi halinde Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takacağı ve Galatasaray'dan beklenenden erken ayrılabileceği belirtildi.
Hannover, Köhn'ün Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olması halinde satış ücretinden %10 pay alacak.
Galatasaray'ın 3 milyon 350 bin euro karşılında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Köhn'ün sarı-kırmızılı kulüple son 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.