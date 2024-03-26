İstanbul Valiliği Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bir cami içerisinde hayatına son veren Uğur Falay'la ilgili açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır" denildi.

REKLAM Bahçelievler'de annesi Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay (21) öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'ne giderek intihar eden Uğur Falay'la ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.