Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı

"SEN KİM OLUYORSUN ÇİFTLEŞTİRİP SATIYORSUN?"

Av. Şenpolat, ev ortamında hayvanları çiftleştirip faturasız bir şekilde satış yapanlara tepki göstererek, "Oradan bir hayvan kurtarabilecekken, hemen bu kanala doğru yöneliyorlar. Fakat bu hayvanı siz aldığınız zaman çok büyük olasılıkla fatura alamayacağınız için aslında ayrı bir suç işleniyor. Bunu da maliyenin denetlemesi gerekiyor. Korkunç! Sokaktaki bu popülasyonun, hayvan bakim evlerindeki popülasyonun artmasına neden olan kontrolsüz bir şekilde izin almadan, ruhsat almadan bu hayvanların çiftleştirilerek, insanlara bir yan gelir oluşturulması durumu var. Sen kim oluyorsun da bu hayvanları çiftleştirir satıyorsun? Fatura vermiyorsun? İzin almıyorsun, ruhsat almıyorsun, kendi vermiş olduğu şecere belgesinin doğru olup olmadığı ne malum?" dedi.