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        Haberler Magazin Türkiye, yabancıların çekim merkezi

        Türkiye, yabancıların çekim merkezi

        Türkiye'nin tarihi ve doğa zenginliği, yabancı belgesel yapımcılarını cezbediyor. Son yıllarda ülkemizde gerçekleşen belgesel ve diğer türlerdeki çekimlerin sayısı, Türkiye'nin çekici gücünü gözler önüne seriyor

        Giriş: 26.03.2024 - 07:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:17
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        Yabancıların çekim merkezi
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        Türkiye’nin tarihi ve doğa zenginliğe sahip bir ülke olduğu ülkemizde çekilen yabancı belgesel yapımların çokluğuyla da gözler önüne seriliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin tanıtımına ilişkin yoğunlaştırdığı çalışmaların da etkisiyle yabancı yapımlar için ülkemiz, bir çekim merkezi haline geldi.

        2023’te; yabancılar tarafından ülkemizde 96 belgesel yapım çekimi gerçekleştirildi.

        Yabancıların çekimler için bir üs haline getirdiği ülkemiz sadece belgesel dalında değil, 6 farklı dalda daha çekim yaptı.

        2023’te; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 7 farklı dalda toplamda 217 yabancı yapım çekildi.

        Göbeklitepe

        Belgesel… 96

        TV Programı… 56

        Reklam Filmi… 23

        Sinema Filmi… 14

        TV Dizisi... 12

        Klip… 12

        Kısa Film… 4

        TOPLAM… 217

        2022’de de Türkiye'de 96 belgesel yapım çekilmişti. Ardı ardına iki yılda yüksek sayıda belgesel yapımın çekilmesi ülkemizin ne yüksek ölçüde tarihi ve doğa zenginliğine sahip olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

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        #türkiye
        #Yabancıların çekim merkezi Türkiye
        #Göbeklitepe
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