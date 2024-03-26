'Titanic' filminde hayat kurtaran meşhur kapı açık artırmada

"Bir hipotermi uzmanı; salı, yeniden yaparak kapsamlı bir adli tıp analizinde bulundu" diyen James Cameron; "Kate ve Leo ile aynı vücut kütlesine sahip iki dublörün her yerine ve içlerine sensörler yerleştirdik ve onları buzlu suya koyduk ve çeşitli yöntemlerle hayatta kalıp kalamayacaklarını test ettik. Şu yanıtı elde ettik: İkisinin de hayatta kalması mümkün değildi. Sadece biri hayatta kalabilirdi" demişti.

James Cameron ayrıca; "Jack'in ölmesi gerekiyordu. 'Romeo ve Juliet'te olduğu gibi. Bu, aşk, fedâkarlık ve fanilik hakkında bir film. Aşk, fedakarlıkla ölçülür" ifadesini kullanmıştı. Yönetmen, filmdeki Jack karakterinin de 'Rose' için, "Onu tehlikeye atacak tek bir şey yapmayacağım" düşüncesinde hareket ettiğini belirtmişti.