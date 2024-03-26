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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 22 Mart'ta oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek kampı mutlu noktalamak istiyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:01
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        A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile özel maç oynayacak.

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        Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini ay-yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti.

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        Milliler, bu karşılaşmalarda 22 gol kaydederken, Avusturya da 18 gol attı. Avusturya, geçmişte Türkiye'ye 1978, 1990 ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile 1984 ve 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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        AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Avusturya ile Türkiye, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

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        A Milliler, hazırlık kampının ilk maçında 22 Mart Cuma günü deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup olmuştu. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Avusturya karşısına Macaristan 11'ine göre bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

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        Türkiye'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

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        Uğurcan Çakır

        8

        Mert Müldür

        9

        Merih Demiral

        10

        Abdülkerim Bardakcı

        11

        Cenk Özkacar

        12

        Salih Özcan

        13

        Hakan Çalhanoğlu

        14

        Arda Güler

        15

        Can Uzun

        16

        Kerem Aktürkoğlu

        17

        Yusuf Yazıcı

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