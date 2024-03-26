Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini ay-yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti.