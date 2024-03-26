Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kamuoyu önüne çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Kraliyet ailesine ilişkin gelişmeler başta İngiliz basını olmak üzere dünya basınında dikkatle takip edilirken Kate Middleton'ın paylaştığı video sonrasında da komplo teorileri sürmeye devam etti.

42 yaşındaki Prenses, sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine "koruyucu kemoterapiye" başladığını açıklamıştı, bu haber Kral 3. Charles'ın da kanser ile mücadele ettiğini açıklamasından bir süre sonra geldi.

İngiliz hükümetinden üst düzey düzey yetkililer Telegraph'a yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan komplo teorilerinin "ülkeyi istikrarsızlaştırmak" için kasıtlı olarak ortaya atıldığını söyledi.

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Kate'in video mesajı kamuoyunda büyük bir sempatiyle karşılanırken, hem prensesin açıklamalarının doğruluğu hem de kanserin kendisi hakkında komplolar dolaşmaya devam etti.

"KOMPLO TEORİLERİ ÇİN, RUSYA VE İRAN TARAFINDAN YAYILIYOR"

The Telegraph'ın haberine göre, İngiliz hükümetinin üst düzey yetkilileri, sosyal medyada prensesin sağlığıyla ilgili ortaya atılan komplo teorilerinin Çin, Rusya ve İran tarafından yayıldığına inanıyor.

Çin, Rusya ve İran'ın "ülkeyi istikrarsızlaştırmak" için yaydığı dezenformasyon çalışmalarıyla ilgili konuyu Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, "İngiliz demokrasisine Çin müdahalesi tehdidi" başlığıyla parlamento gündemine taşıdı.

Dowden, Mayıs ayında ülkede gerçekleşecek yerel seçimlerin siber saldırılara karşı güvenli ve korunaklı olacağını söyledi.

"Bu yılki seçimler Çin'in siber saldırılarına karşı güvenli olacak" ifadelerini kullanan Dowden,

Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle işbirliği içinde hareket eden Çin gibi aktörler sebebiyle yüksek riskle karşı karşıya olduğumuz bu seçim yılında dikkatli olmamız gerekiyor. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan milletler bir arada duruyor" dedi.

*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.