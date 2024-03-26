Elektronik sigara ciğerini söndürdü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan elektronik sigara bağımlısı Karlee Özkurt, devamlı içtiği elektronik sigara sebebiyle zor günler yaşıyor. Akciğerlerinde iki tane delik meydana geldiği belirtilen Özkurt'a, doktorlar 40'ıncı yaş gününe kadar yaşayamayabileceğini söyledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Özkurt bu alışkanlığı 2018 yılında henüz 15 yaşındayken, kendisini 'belalı' gösterdiğini düşündüğü için edindiğini belirtti. Kısa süre içinde elektronik sigaraya bağımlı hale gelen Özkurt, günde 600 pufluk bir cihazın tamamını içiyordu.

BIRAKTIĞI ELEKTRONİK SİGARAYA 3 AY SONRA YENİDEN DÖNDÜ Doktorlar, Kasım 2021'de sağ akciğerinin ilk kez sönmesinin ardından elektronik sigarayı bırakmasını söyledi. Özkurt, üç ay süren 'bir kullanıp bir kullanmama' döneminden sonra, tekrar tam zamanlı olarak kullanmaya başladı. Ancak bir yıl sonra sağ akciğerinde ikinci bir sönme meydana geldi. REKLAM Doktorlar bu ciddi durumu nedeniyle daha fazla sönmeyi önlemek için akciğeri göğüs duvarına yapıştırmak zorunda kaldılar ve onu yeniden elektronik sigarayı bırakmaya çağırdılar. İşlemin ardından Kasım 2022'de evine dönen Özkurt, nikotinin verdiği yüksek hazza bağımlı olduğu için sigarayı bırakmak için hala mücadele ettiğini söyledi.

"AKCİĞERİM YANIYORMUŞ GİBİ! 40 YA DA 50 YAŞINDA ÖLEBİLİRİM" Özkurt, "Bu tür bir şeyin başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz ama benim başıma geldi. Akciğerim yanıyormuş gibi hissettim. Elektronik sigaranın havalı olduğunu düşünme tuzağına düştüm ama bu aptalca. Çok geç olana kadar fark etmedim. Endişe verici olan şey ise, uzun vadeli etkilerinden haberdar olmadığımız için telafisi mümkün olmayan bir hasar verip vermediğimi hala bilmiyorum. 40 ya da 50 yaşında ölebilirim ve tüm bunların nedeni, akran baskısıyla edindiğim beş yıllık bir alışkanlık" dedi. Özkurt, yaban mersini, karpuz ve üzüm gibi aromaları olan tek kullanımlık elektronik sigaralara bağımlı hale geldiğini söyledi.

REKLAM Özkurt, Daily Mail'e yaptığı açıklamada iki haftadır elektronik sigara içmediğini ancak cihazı tekrar kullanabileceğinden korktuğunu söyledi. 7.000'DEN FAZLA KİMYASAL MADDE BULUNUYOR Başlangıçta geleneksel sigarayı bırakmanın bir yolu olarak pazarlanan elektronik sigaraların daha az tehlikeli olmadığını gösteren araştırmalar, zehirli dumanın içinde 7.000'den fazla kimyasal madde bulunduğunu gösteriyor. İnsanlar ayrıca bu cihazlardan günde yüzlerce kez üfleyerek kanser ve akciğerlerde organlara zarar verebilecek yüksek düzeyde iltihaplanma gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini de artırıyor.

Her 10 lise öğrencisinden biri artık elektronik sigara kullanıyor ve birçoğu, meyveli aromalar ve gençlere yönelik reklamlar sayesinde bu alışkanlığa yöneliyor. Rakamlara göre bunların yarısı bağımlı hale geliyor. PAZARIN 2032'DE NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR Analistlerin 2022'de 22,45 milyar dolar olan pazarın 2032'de neredeyse iki katına çıkarak 39,1 milyar dolara ulaşacağını öne sürmesiyle daha fazlasının bu alışkanlığı edineceği tahmin ediliyor. REKLAM Özkurt, 2018 yılında lise ikinci sınıftayken kendisinden yaşça büyük arkadaşlarının elektronik sigara kullandığını gördükten sonra elektronik sigara kullanmaya başladığını ve daha sonra bu cihazları reşit olmayanlar için satın aldığını söyledi.

Özkurt, "Başından beri bunun iyi bir şey olmadığını bilmeliydim ama bunu yaparken belalı biri gibi görünmek istedim. O zamanlar 15 yaşındaydım, toydum ve kolay etkileniyordum" dedi. Özkurt, özellikle endişeli ya da stresli olduğunda nikotinden aldığı haz nedeniyle kısa sürede cihazlara bağımlı hale geldiğini ve bu heyecanı kovalamak için giderek daha fazla nefes çekmeye başladığını belirtti. KASINI İNCİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜ AMA AKCİĞERİ SÖNDÜ Ancak Kasım 2021'de, hizmet sektöründe çalışırken sağ akciğeri söndü. Özkurt başlangıçta bir kasını incittiğini düşünerek eve gitti ancak uykusuz bir gece, ağrı ve nefes alma güçlüğünden sonra acil servise gitti. Ardından çekilen göğüs röntgeninde sağ akciğerinin söndüğü anlaşıldı.

REKLAM Elektronik sigarayı içmemeyi üç ay denedikten sonra, Özkurt alışkanlığına geri döndü ancak bir yıl sonra aynı akciğer yeniden söndü. Özkurt şunları söyledi: "Aylar sonra şiddetli bir üşütmeyle akciğerim tekrar söndü. Her seferinde tekrarlama olasılığınız artıyor. Bu yüzden bu sefer akciğerimin göğüs duvarıma yapışması için ameliyat olmam gerekti." "YAŞAMAK İÇİN ELEKTRONİK SİGARAYA İHTİYACINIZ YOK" Özkurt şu an akciğerinin göğüs duvarına yapışması için kaynamayı tetikleyen kimyasallar kullanarak tedavi görüyor. Özkurt, "Yaşamak için elektronik sigaraya ihtiyacınız yok. Bu sadece kırılması gereken bir alışkanlık. Bir alışkanlığı kırmak üç, dört hafta sürüyor. Hayatımın geri kalanının böyle olmasını istemiyorum. Benden bir ya da iki yaş küçük arkadaşlarım var; onlara sakın başlamayın demek istiyorum" dedi.