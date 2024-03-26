Zaniolo geleceği ile ilgili konuştu: Onlara asla imza atmam! İtalya...
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonundaki geleceği ile ilgili İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı.
Başarılı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.
Zaniolo yaptığı açıklamada, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı.
İtalyan yıldız ayrıca, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.
Roma'nın yeni teknik direktörü De Rossi ile ilgili ise "O antrenörlük yapmak için doğmuş." açıklamasını yaptı.
Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile İtalya'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı.
Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncudan beklentisi 20 milyon Euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse Zaniolo’nun satışına yönetim tarafından onay verilecek.
24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon Aston Villa ile 32 maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol atma başarısı gösterdi.