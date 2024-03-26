MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı görüşmesi sosyal medyaya düştü
TFF Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas'ın değerlendirme toplantısı dışarı sızdı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçındaki penaltı için VAR hakemi Özgür Yankaya ve hakem Abdülkadir Bitigen, MHK Başkanı İbanoğlu'nun da yer aldığı buluşmada, "Pozisyon penaltı değildi" itirafında bulundu. Sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltının konuşulduğu görüntüleri kimin sızdırdığı tartışılmaya başlandı
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya'nın, TFF Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas'ın 1 Mart'ta katıldığı haftalık değerlendirme toplantısında, sarı-kırmızılı takımın Tete ile kazandığı penaltıdaki kararın hatalı olduğunu itiraf ettikleri ortaya çıktı.
TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, MHK Danışmanı Hugh Dallas, VAR'dan sorumlu Cem Satman ve Süper Lig hakemlerinin gerçekleştirdiği toplantıda 26 Şubat'ta oynanan Galatasaray - Antalyaspor müsabakası yer aldı.
Sarı-kırmızılılardan Tete ile Akdeniz ekibinden Van de Streek'in pozisyonunda orta hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirmiş, VAR'daki Özgür Yankaya'nın çağrısıyla pozisyonu monitörde izledikten sonra penaltı vermişti.
Hugh Dallas'ın, iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görüldü. "Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.
Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp onu baskı altında bıraktın" sorusu soruldu.
Yankaya da "Hata yaptım. Hakem orada görmediğini söyleyince inceledim ve itiraz eden oyuncular vardı orada, beklentiye baktım. Neden yaptığımı hâlâ sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz" dedi.
Videonun sonunda Dallas'ın, "Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz" ifadeleri yer aldı.
ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, "TFF Başkanına Abdulkadir Bitigen olayını sordum. Böyle bir toplantı olmadığını söyledi. Bilerek kendisinin katılmadığını söylemedim. Halbuki kendisi de katılmış. Biz nasıl mücadele edeceğiz. Bu kayıtlar TFF'nin elinde var. Açıklanmasını istiyoruz" demişti.
TFF VE MHK'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Sızdırılan görüntüler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Hakem camiası içerisinde kalması gereken toplantı görüntülerinin, kim tarafından kayıt altına alınıp sızdırıldığına dair TFF'nin suç duyurusunda bulunacağı ve kendi içinde de bir soruşturma başlattığı bildirildi.
İŞTE SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN O VİDEODAKİ KONUŞMALAR
Pawel Gil: "Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlıyoruz. Tete'ye verilen penaltıda 4 tane görüntü var ve hiçbirisi defans oyuncusu tarafından net bir faul yapıldığını sunmuyor. Burada VAR çağırıyor ancak sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki; sadece temas, başlı başına bir faul değildir. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor."
Hugh Dallas: "Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonları yanlış olduğu için hata yapıyor. Sen bir elit hakeme yakışır şekilde çok iyi pozisyon alıyorsun Abdulkadir. Tam olarak VAR'a gittiğinde 'Burada nasıl böyle bir hata yapmışım?' dediğini ve kararını değiştirdiğini söyler misin?"
Abdulkadir Bitigen: "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim."
Hugh Dallas: "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?"
Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum."
Hugh Dallas: "Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Öyle sorayım o zaman."
Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum."
Hugh Dallas: "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?"
Özgür Yankaya: "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada."
Hugh Dallas: "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor."
Özgür Yankaya: "Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum."
Özgür Yankaya: "Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler."
Abdulkadir Bitigen: "Burada Özgür ağabeyin beni VAR'a çağırmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğimi net bir şekilde söyledim. Benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve sahada bir penaltı beklentisi var. Haliyle Özgür ağabey beni izlemeye davet etti. İkincisi burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her seferinde abartıyor onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu?"