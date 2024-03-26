Denizli'de parası ödenen cipleri teslim etmediği iddia edilen bayi hakkında suç duyurusu
Denizli'de ön ödemesini yapılan elektrikli cipleri teslim etmediği öne sürülen otomotiv bayisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Denizli'de ön ödemesini yapılan elektrikli cipleri teslim etmediği öne sürülen otomotiv bayisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Denizli Adliyesi önünde toplanan yaklaşık 20 kişi, suç duyurusunda bulundu.
Gazetecilere açıklama yapan gruptakilerden Tuğba Altındönmez, bayiye giderek denediği elektrikli cipi, temmuz ayında 3 ay sonra teslim kampanyasından yararlanarak aldığını söyledi.
O dönemde 1 milyon 655 bin lira ödeme yaptığı cipin teslim edilmediğini, bayinin ise ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu kaydeden Altındönmez, dolandırıldıkları suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.
Altındönmez, otomotiv firmasının ise gümrük işlemleri uzun sürdüğü için gecikme yaşandığını öne sürdüğünü belirterek, "Bizlere mağduriyetin çözüleceğini söylediler. Ancak bir gelişme olmadı." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.