Denizli'de parası ödenen cipleri teslim etmediği iddia edilen bayi hakkında suç duyurusu

Denizli'de ön ödemesini yapılan elektrikli cipleri teslim etmediği öne sürülen otomotiv bayisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Denizli Adliyesi önünde toplanan yaklaşık 20 kişi, suç duyurusunda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan gruptakilerden Tuğba Altındönmez, bayiye giderek denediği elektrikli cipi, temmuz ayında 3 ay sonra teslim kampanyasından yararlanarak aldığını söyledi.

O dönemde 1 milyon 655 bin lira ödeme yaptığı cipin teslim edilmediğini, bayinin ise ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu kaydeden Altındönmez, dolandırıldıkları suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.