Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        'Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda bulundular

        DENİZLİ'de otomobil firmasına ait bayiden elektrikli cip almak isteyen aralarında avukat, doktor ve öğretmenlerin de olduğu 20 kişi, 1 milyon 655'şer bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda bulundular
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'de otomobil firmasına ait bayiden elektrikli cip almak isteyen aralarında avukat, doktor ve öğretmenlerin de olduğu 20 kişi, 1 milyon 655'şer bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sabit fiyat garantisiyle, ön ödemeli 3 ay sonra teslim kampanyasından yararlanmak isterken dolandırıldıklarını söyleyenlerin avukatı Tuğba Altındönmez, "Ben ve kayınpederimle birlikte şimdilik 20 kişi mağdur olduk. 1 milyon 655 bin sabit fiyat garantisiyle herkes parasını firmanın bize belirttiği hesabına yatırdık. Sipariş numaraları alındı. Araçlar gelmedi" dedi. Firma yetkilileri ise konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

        Denizli'de bir markaya ait elektrikli cipin, sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla kampanya ile satışa çıkarıldığı duyuruldu. Firmanın Denizli'deki satış bayisine giderek cipi deneyen vatandaşlardan bir kısmı almaya karar verdi. Cip için şirketin geçen yıl temmuz ayında başlattığı sabit fiyat garantisiyle ön ödemeli 3 ay sonra teslim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 1 milyon 655'şer bin lira ödedi. Ancak satılan cipler, 3 ayın sonunda teslim edilmedi. Bayi ise ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurup, kepenk indirdi. Cip için ön ödeme yapan 20 kişi dolandırıldıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, durumu Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.

        'BİZİ OYALADILAR'

        Kendisi de kayınpederiyle birlikte elektrikli cip almak için ödeme yaptığını belirten, mağdurların avukatı Tuğba Altındönmez, "Firma ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu, geçici mühlet alındı. Ben ve kayınpederimle birlikte şimdilik 20 kişi mağdur olduk. 1 milyon 655 bin sabit fiyat garantisiyle herkes parasını firmanın bize belirttiği hesabına yatırdı. Sipariş numaraları alındı. Araçlar gelmedi. Aradığımızda 'Araçlar geldi, gümrüklemesi yapılıyor bu nedenle gecikti' dediler. Bizi oyaladılar. Sosyal medyada 'Mağdurların mağduriyetini çözeceğiz' deseler de çözülmedi. Hukuki süreç başlattık" ifadelerini kullandı.

        'MAĞDUR EDİLDİK'

        Doktor Mustafa Kozan ise "Aracın reklamını gördüm, beğendim, Denizli bayisine gittim. Toplamda 1 milyon 655 bin lira ödedim. Aracımın kasım ayında teslim edilmesi gerekiyordu ancak aylar geçti teslim edilmedi. Şirketi aradım, bizi hep çeşitli bahanelerle oyaladılar. Aracın Denizli bayisi konkordato için başvuru yapınca, biz de firmayı aradık. Oradaki yetkililer bize, 'Aracınızın siparişi verildi ancak bayi bize para ödemedi' dediler. Madem böyle bir durum var bize neden bilgi verilmedi? Mağdur edildik, verdiğimiz para alamadığımız araç ile ortada kaldık. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

        'PARAM DA GİTTİ ARABAM DA'

        Emekli öğretmen Necla Deligöz de "Emekli ikramiyemi bankaya yatırdım, birikim yaptım. Otomobilimi de satıp, elektrikli cip almak istedim. Hevesle bayiye gittim, kullanınca çok beğendim. Büyük bir hayal kırkılığı oldu, elimiz boş kaldı. Param da gitti, arabam da" diye konuştu.

        Firma yetkilileri ise konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Denizli'de "gürültü" kavgasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
        Denizli'de "gürültü" kavgasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
        Denizli'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de yangında zarar gören ormanlık alana 745 bin fidan dikildi
        Denizli'de yangında zarar gören ormanlık alana 745 bin fidan dikildi
        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli, tutuklandı
        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli, tutuklandı