Hatay'da katliam gibi kaza: Otomobil ve TIR çarpıştı 6 ölü!

Hatay'da katliam gibi kaza: Otomobil ve TIR çarpıştı 6 ölü!

Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü! Hatay'da bir otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazada 1 kişi de yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:39 facebook

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