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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da katliam gibi kaza: Otomobil ve TIR çarpıştı 6 ölü!

        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!

        Hatay'da bir otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazada 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:39
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        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki TIR, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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        Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

        Fotoğraflar: İHA

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