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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF olay hakem toplantısının tamamını yayınladı - Futbol Haberleri

        TFF olay hakem toplantısının tamamını yayınladı

        MHK'nin 1 Mart 2024 tarihli iç değerlendirme toplantısının dışarıya sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanması sonrasında TFF, söz konusu toplantının tamamını kamuoyuyla paylaştı. TFF'den yapılan açıklamada "bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:40
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        TFF olay toplantıyı yayınladı!
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        TFF'den yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı Haberi Görüntüle

        Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

        MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz" denildi.

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        NE OLDU?

        TFF Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas'ın değerlendirme toplantısı dışarı sızdı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçındaki penaltı için VAR hakemi Özgür Yankaya ve hakem Abdulkadir Bitigen, MHK Başkanı İbanoğlu’nun da yer aldığı buluşmada, "Pozisyon penaltı değildi" itirafında bulundu. Sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltının konuşulduğu görüntüleri kimin sızdırdığı tartışılmaya başlandı.

        Sızıntı olayına ilk açıklama
        Sızıntı olayına ilk açıklama Haberi Görüntüle

        Sarı-kırmızılılardan Tete ile Akdeniz ekibinden Van de Streek'in pozisyonunda orta hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirmiş, VAR'daki Özgür Yankaya'nın çağrısıyla pozisyonu monitörde izledikten sonra penaltı vermişti.

        Hugh Dallas'ın, iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görüldü. "Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

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        Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp onu baskı altında bıraktın" sorusu soruldu.

        Yankaya da "Hata yaptım. Hakem orada görmediğini söyleyince inceledim ve itiraz eden oyuncular vardı orada, beklentiye baktım. Neden yaptığımı hâlâ sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz" dedi.

        Videonun sonunda Dallas'ın, "Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz" ifadeleri yer aldı.

        TFF'ye çağrı: Tüm toplantılar yayınlansın!
        TFF'ye çağrı: Tüm toplantılar yayınlansın!

        ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, "TFF Başkanına Abdulkadir Bitigen olayını sordum. Böyle bir toplantı olmadığını söyledi. Bilerek kendisinin katılmadığını söylemedim. Halbuki kendisi de katılmış. Biz nasıl mücadele edeceğiz. Bu kayıtlar TFF'nin elinde var. Açıklanmasını istiyoruz" demişti.

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