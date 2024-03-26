TFF olay hakem toplantısının tamamını yayınladı

TFF'den yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Hakemlerin penaltı itirafı Haberi Görüntüle

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz" denildi. REKLAM NE OLDU? TFF Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas'ın değerlendirme toplantısı dışarı sızdı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçındaki penaltı için VAR hakemi Özgür Yankaya ve hakem Abdulkadir Bitigen, MHK Başkanı İbanoğlu’nun da yer aldığı buluşmada, "Pozisyon penaltı değildi" itirafında bulundu. Sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltının konuşulduğu görüntüleri kimin sızdırdığı tartışılmaya başlandı.

Sızıntı olayına ilk açıklama Haberi Görüntüle Sarı-kırmızılılardan Tete ile Akdeniz ekibinden Van de Streek'in pozisyonunda orta hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirmiş, VAR'daki Özgür Yankaya'nın çağrısıyla pozisyonu monitörde izledikten sonra penaltı vermişti. Hugh Dallas'ın, iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görüldü. "Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi. REKLAM Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp onu baskı altında bıraktın" sorusu soruldu.