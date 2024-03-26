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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sızıntı olayına Galatasaray'dan ilk açıklama - Galatasaray Haberleri

        Sızıntı olayına Galatasaray'dan ilk açıklama

        TFF Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas'ın değerlendirme toplantısında Galatasaray - Antalyaspor müsabakasına ilişkin konuşmalar dışarıya sızarken Galatasaray'dan da konuya ilişkin olarak ilk açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu bu görüntülerin dışarıya ulaşmasını manidar bulduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:29
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        Sızıntı olayına ilk açıklama
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        TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, MHK Danışmanı Hugh Dallas, VAR'dan sorumlu Cem Satman ve Süper Lig hakemlerinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının dışarıya sızması sonrası Galatasaray'dan da ilk açıklama geldi.

        26 Şubat'ta oynanan Galatasaray - Antalyaspor müsabakasındaki hakem kararlarına yönelik hakem kararlarının masaya yatırıldığı toplantının görüntüleri dışarıya sızarken sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler kamuoyunda büyük yankı buldu.

        "MANİDAR BULUYORUZ"

        Galatasaray'dan da konuya ilişkin olarak ilk açıklama başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'ndan geldi. Bu konuya ilişkin olarak daha detaylı bir açıklama yapacaklarının altını çizen Yelkencioğlu, "Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?" ifadelerini kullandı.

        Hakemlerin penaltı itirafı
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        "FENERBAHÇE'NİN NASIL BİR YAPILANMASI VAR?"

        Konuya ilişkin konuşmaya devam eden Yelkencioğlu, "Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bu bir soru işareti. Aynı hafta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar, kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef" dedi.

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