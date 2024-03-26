Sızıntı olayına Galatasaray'dan ilk açıklama

TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, MHK Danışmanı Hugh Dallas, VAR'dan sorumlu Cem Satman ve Süper Lig hakemlerinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının dışarıya sızması sonrası Galatasaray'dan da ilk açıklama geldi.

26 Şubat'ta oynanan Galatasaray - Antalyaspor müsabakasındaki hakem kararlarına yönelik hakem kararlarının masaya yatırıldığı toplantının görüntüleri dışarıya sızarken sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler kamuoyunda büyük yankı buldu.

"MANİDAR BULUYORUZ"

Galatasaray'dan da konuya ilişkin olarak ilk açıklama başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'ndan geldi. Bu konuya ilişkin olarak daha detaylı bir açıklama yapacaklarının altını çizen Yelkencioğlu, "Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?" ifadelerini kullandı.