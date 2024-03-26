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        Gürültü kavgasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle oğlunu azarlayan komşusu İbrahim Kızılkaya'yı (67) tabancayla vurarak öldüren, olay yerinde bir kişinin de yaralanmasına neden olan Hasan Ersoy (30) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:45
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        Gürültü kavgasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
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        DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle oğlunu azarlayan komşusu İbrahim Kızılkaya'yı (67) tabancayla vurarak öldüren, olay yerinde bir kişinin de yaralanmasına neden olan Hasan Ersoy (30) tutuklandı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Kızılkaya, iddiaya göre sokaktan motosikletiyle geçen komşusunun oğlunu durdurup, egzozundan yüksek ses çıktığı gerekçesiyle sert bir şekilde uyardı. Bunun üzerine eve giden çocuk, durumu babası Hasan Ersoy’a anlattı. Olaya sinirlenen Hasan Ersoy, ruhsatsız tabancasını alıp komşusu İbrahim Kızılkaya’nın evine gitti. Burada ikilinin arasında yaşanan tartışma sonrası başlayan kavgada Ersoy, tabancayla art arda komşusu Kızılkaya'ya ateş etti. Kızılkaya ile birlikte gürültü üzerine yanlarına gelen Suriye uyruklu Mustafa E. de yaralandı. Hasan Ersoy gözaltına, oğlu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kızılkaya ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mustafa E.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. İbrahim Kızılkaya'nın cenazesi, Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ersoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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