İlçe sakinlerinden İnsan Oğuzbalaban çok sevindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşili ve insanın sıcak kanlılığı ile burası meşhurdur. Asayiş olayı olmaz. Bizim burada en güzel olayımız insanlar birbirine değer verir. Gelen misafirleri içimizden görerek yardımcı olmaya çalışırız. Ekonomik olarak fahiş fiyatlarımız yoktur. At çiftliklerimiz, göletlerimiz vardır. İnsanların gelince rahatlıkla, huzurla konaklayabileceği yerlerimiz var. Konaklarımız var, yöresel yemeklerimiz var."

Taksici esnafı Ramazan Abdurrezak ise "Daday'ımız gerçekten sakin, huzurlu, olay olmayan bir ilçemiz. Herkesi ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.