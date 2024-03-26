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        Denizli'deki "gürültü" kavgasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:16
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        Denizli'deki "gürültü" kavgasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba H.E. tutuklandı, oğlu S.E. adli kontrol şartıyla salıverildi.​​​​​​​

        Olayda yaralanan yabancı uyruklu M.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Dün, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta H.E'nin tabancayla ateş açması sonucu İbrahim Kızılkaya (67) kaldırıldığı hastanede ölmüş, apartmanda kiracı olan yabancı uyruklu M.E. de yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan şüpheli H.E. ile oğlu S.E. gözaltına alınmıştı. Kavganın motosikletin çıkardığı gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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