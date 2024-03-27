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        Haberler Gündem Güncel 'Nusr-et'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı! - SON DAKİKA

        Son dakika haberi Nusr-Et'e yönelik saldırının arkasından Barış Boyun çıktı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber'e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı 'Mahzen-22' operasyonu düzenlendi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5️ şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:34
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        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı 'Mahzen-22' operasyonu düzenlendi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5️ şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek.

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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurt dışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu."

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        #son dakika
        #barış boyun
        #Volkan Reçber
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