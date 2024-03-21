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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Etiler'de ünlü mekânın olduğu yere kurşun yağmuru - Güncel haberler

        Etiler'deki ünlü mekânın olduğu yere kurşun yağmuru

        İstanbul Etiler'de bulunan ünlü Nusret'in restoranına silahlı saldırı oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 adet kovan bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 21.03.2024 - 18:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:31
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        Etiler'de ünlü mekana silahlı saldırı
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        Olay, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletli silahlı saldırıda bulunuldu.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

        Sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırıda motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

        Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu. İş yerinde hasar olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay sonrası ne tarafa kaçtıkları yönde soruşturma derinleştirildi.

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        #Etiler
        #Nusret saldırı
        #haberler
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