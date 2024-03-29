SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam yine çok konuşulacak bir bölüme imza atacak.

Diziye sevilen oyuncu Kaan Taşaner canlandıracağı Giray Şifacıgil karakteriyle dâhil olacak.

DOĞA, GİRAY İLE TANIŞIYOR REKLAM Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde evlatlık verildiğini düşünen Nilay’a (Feyza Civelek) yardım eden Doğa (Sıla Türkoğlu), Giray Şifacıgil’le tanışıyor. Şifacıgil Holding’e giden, ardından beklenmeyen bir tesadüfle karşı karşıya gelen Doğa ve Giray’ın tanışması dizide dengelerin değişmesine neden olacak.

FATİH VE GÖRKEM’İN BEKLENEN DÜĞÜNÜ BU AKŞAM Bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerin merakla beklediği Fatih (Doğukan Güngör) ve Görkem (Özge Özacar) çiftinin düğünü ekrana gelecek. Pembe’nin (Sibel Taşçıoğlu) dillere destan olacak bir düğün gerçekleştireceği bölümde yaşanacaklar adeta bomba etkisi yaratacak.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.