İçişleri Bakanlığı, başkentte bir kuyumcuya yönelik soygun olayında şüphelilerin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "25 Mart günü saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yönelik yağma olayı gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yeri sahibi M.Y. ile görüştü. Yapılan görüşmede; şüpheli iki şahsın yüzleri kapalı şekilde iş yerine girdikleri, M.Y.’ye silah doğrultarak, ellerini plastik kelepçe ile bağladıkları, iş yerinde bulunan çok sayıda kol saatini ve gümüş kolyeleri gasp ederek olay yerine geldikleri motosiklet ile kaçtıkları öğrenildi.

REKLAM "MOTOSİKLETİ YAKIP KAÇTILAR" "Olay ile ilgili şüphelileri yakalamak üzere çalışmalarına vakit kaybetmeksizin başlayan görevliler şüphelilerin kaçtıkları motosikleti boş arazide yakıp, İstanbul iline kiralık araç ile kaçtıklarını tespit etti. Ayrıca şüpheli şahısların olaydan 6 gün önce Ankara iline geldikleri, araç içerisinde kaldıkları ve sürekli olarak iş yeri çevresinde keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin Ankara ilinde kaldıkları süre içerisinde birlikte hareket ettiği, olayı planlayan, şüpheli şahısların araç kiralama ve tüm masraflarını karşılayan bir şahsın daha olduğu tespit edildi."