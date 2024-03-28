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        Pamukkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:06
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        Pamukkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

        A.S'nin kullandığı 20 ACP 570 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akyol'a (89) çarptı.

        Yaralanan Akyol, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Akyol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Sürücü A.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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