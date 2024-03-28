Pamukkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
A.S'nin kullandığı 20 ACP 570 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akyol'a (89) çarptı.
Yaralanan Akyol, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Akyol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü A.S. gözaltına alındı.
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