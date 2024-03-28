Dünya Mutluluk Raporu'nda yıllardır ikinci sırada: Danimarka'nın sırrı ne?
Her yıl yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 yılı verileri geçen hafta yayınlanmıştı. Listenin başında yıllardır olduğu gibi Finlandiya yer alırken, Danimarka altıncı kez listenin ikinci sırasında. CNN International, Danimarka'nın yıllardır dünyanın en mutlu ikinci ülkesi olmasının sırrını analiz etti
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'nda, Danimarka, üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ikinci ülkesi oldu. Danimarka, yedi yıldır zirvede yer alan Finlandiya'nın hemen ardından geldi.
CNN International'da Danimarka'nın yıllardır listenin ikinci sırasında yer almasına dair bir analiz kaleme alındı.
"GERÇEKÇİ İYİMSERLER"
Yazarlar Jessica Joelle Alexander ve Iben Dissing Sandahl, "Danimarka Ebeveynlik Yolu" adlı kitaplarında Danimarkalıları "gerçekçi iyimserler" olarak tanımlıyor. Basitçe söylemek gerekirse, Danimarkalılara olumsuz durumları olumlu durumlara dönüştürmeleri öğretiliyor.
Mesela Dünya Mutluluk Raporu'nun detayında Danimarkalıların Finlandiya'nın ardından ikinci olduğu değil, 60 yaş ve üzeri kategorisinde Danimarka'nın birinci olduğu vurgulanıyor.
FİNLANDİYA VE DANİMARKA ARASINDAKİ PUAN FARKI AZ
Danimarka bu yıl 7 bin 586 genel puan elde etti, Finlandiya'nın puanı ise 7 bin 804 idi. Bu puanlar temel olarak, 130 ülkede yaklaşık 100 bin kişiden hayatlarını sıfırdan 10'a kadar bir ölçekte puanlamalarının istendiği Gallup Dünya Anketi'nden hesaplanıyor.
Veriler ayrıca ülkede kişi başına düşen GSYİH'sı, sosyal desteği, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlüğü, cömertliği ve yolsuzluk verilerini de analiz ediyor.
Danimarka Mutluluk Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli analist olan Catarina Lachmund'a Finlandiya'yı Danimarka'dan daha mutlu eden şeyin ne olduğunu sorusuna şaka yollu "saunalar" cevabını verdi.
Visit Finland'a göre Finlandiya'da 5,5 milyonluk nüfusa karşılık 3 milyon saunanın yanı sıra arazinin yüzde 75'ini kaplayan 188 bin göl ve orman bulunuyor. Ve bir de Laponya'dan yılda yaklaşık 200 gece görebilecek Kuzey Işıkları var.
"DANİMARKA'NIN ÜÇ KEZ LİSTENİN BİRİNCİ SIRASINDA YER ALMASININ BİR NEDENİ VAR"
Lachmund bilimsel açıdan, Danimarka ile Finlandiya arasındaki farkların "vurgulanamayacak kadar az olduğunu" söyledi.
Lachmund, "Sonuçta Danimarka'nın daha önce üç kez dünyanın en mutlu ülkesi unvanına sahip olmasının bir nedeni var. Hem Danimarka hem de Finlandiya'nın ortak noktası, başarısız olmanıza izin veren bir refah sistemidir." dedi.
CNN International'da bir dönem Danimarka'da yaşamış gazeteci Emma Firht tarafından kaleme alının makalede şu ifadeler kullanıldı;
"İşinizi kaybettiğinizde işsizlik yardımlarından destek alabilirsiniz, hastalandığınızda fatura veya bakım konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Yeni doğan bebeğinize bakmak için bir yıl boyunca işten izin alabilir ve ardından yüzde 75'i devlet tarafından finanse edilen çocuk bakımını kullanarak işinize geri dönebilirsiniz. Öğrencilere yaşam masrafları için aylık devlet bursu ödenen üniversite de dahil olmak üzere eğitim ücretsiz.
Kamu otoritelerine olan güven, toplumdaki güvene de yansır. Bu o kadar büyük bir güven ki, çocuğumun gittiği okulda çocuk odasının kilidi yoktu, dışarıda bebek arabasında uyuyordu. Okul oyun alanları halka açık ve dokuz yaşındaki çocukların okula tek başına gitmesi endişe yaratmıyor."
Ailenin Danimarkalılar için önemli olduğunu belirten Firht, "80 yaşındaki Danimarkalı bir akrabam, bu yılın mutluluk raporunda yaşlı neslin birinci çıkmasının nedeninin bu olduğunu düşünüyor. Danimarka aile açısından çok uyumlu ve yaşlı insanlar arasında bundan büyük memnuniyet var" dedi.
Hygge ve fælles kavramı
Bu birliktelik hissi, sevdiğiniz insanlarla birlikte vakit geçirmek olarak tanımlanabilecek hygge kavramının bir parçası.
Benzer bir kavramı tanımlayan başka bir Danca kelime de fælles. Doğrudan "paylaşılan" olarak çevrilen kelime, birliktelik fikrini kapsıyor. "Topluluk olarak birlikte yemek yemek" fællesspisning, "topluluk olarak şarkı söyleme" anlamına gelen faellessang gibi başka kelimelerde bulunur.
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