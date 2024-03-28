Dünya Mutluluk Raporu'nda yıllardır ikinci sırada: Danimarka'nın sırrı ne?

FİNLANDİYA VE DANİMARKA ARASINDAKİ PUAN FARKI AZ

Danimarka bu yıl 7 bin 586 genel puan elde etti, Finlandiya'nın puanı ise 7 bin 804 idi. Bu puanlar temel olarak, 130 ülkede yaklaşık 100 bin kişiden hayatlarını sıfırdan 10'a kadar bir ölçekte puanlamalarının istendiği Gallup Dünya Anketi'nden hesaplanıyor.

Veriler ayrıca ülkede kişi başına düşen GSYİH'sı, sosyal desteği, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlüğü, cömertliği ve yolsuzluk verilerini de analiz ediyor.