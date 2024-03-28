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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Beşiktaş'ta kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı! - Son dakika haberi

        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!

        Sosyal medyada İstanbul Beşiktaş'ta bir okulda yapılan IELTS sınavı sırasında bir öğretmenin okulun kedisi Faruk'u 5'inci kattan attığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada öğretmen denilen kişinin üniversite öğrencisi Ferhat A. olduğu ortaya çıktı. Savcılığın talimatı üzerine Ferhat A. gözaltına alındı

        Giriş: 28.03.2024 - 09:46 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:54
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        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
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        Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir bilgi polis ekiplerini harekete geçirdi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden, "Geçtiğimiz günlerde yapılan Terakki Vakfı Okulları'nın Levent yerleşkesine IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" diye paylaşımlarda bulunuldu.

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Bu paylaşım üzerine savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, öyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için harekete geçti. Yapılan çalışmalarda sınav sırasında kediyi 5'inci kattan atan kişinin Mimar Sinan Üniversitesi'nin felsefe bölümünde okuyan Ferhat A. olduğu ortaya çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Sınav günü görevli olduğu belirlenen ve kimliği tespit edilen Ferhat A., savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ferhat A. işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilecek

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