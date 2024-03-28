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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Vitor Pereira'dan Arda Güler'e büyük övgü: Bir döneme damga vuracak! - Futbol Haberleri

        Vitor Pereira'dan Arda Güler'e büyük övgü: Bir döneme damga vuracak!

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:55
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        Fenerbahçe'de iki ayrı dönemde teknik direktörlük yapan Vitor Pereira, İspanyol basınına özel açıklamalarda bulundu.

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        Şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, verdiği röportajda milli yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

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        "KENDİSİNİ DİĞERLERİNDEN AYIRAN BİR ÖZELLİĞİ VAR"

        Relevo'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki milli futbolcu hakkında sorulan soruya, "Arda Güler 16 yaşındayken birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum bir çocuk. Küçük bir çocuktu, bugün bile bir çocuğun yüzüne sahip. Muazzam potansiyele sahip başka oyuncular gibi onun da kendisini diğerlerinden ayıran bir özelliği var, o da yetenek ve kişilik. Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok." şeklinde cevap verdi.

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        "FENERBAHÇE'DEKİ BASKIYI HİSSETMİYORSUNUZ"

        55 yaşındaki teknik adam, diğer görev yaptığı ülkelere oranla Suudi Arabistan'da baskı hissetmediğini belirtip şöyle konuştu:

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        "Bugün daha donanımlı bir teknik direktörüm. Bana göre, çalıştıkları bağlamları anlayanların başarılı olma olasılığı daha yüksek. İçinde bulunduğunuz ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı bir şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanmaya ikna etme şansınız da o kadar artar.

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        Çalışmalarımı büyük bir Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'taki gibi bir baskı hissetmiyorsunuz.

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        Yine de tutkuyu hissedebiliyorum. Benim yakıtım, tutku. Bunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kariyer kararlarım neredeyse hep bu tür bağlamlara dayanıyor. Ben futbolu böyle yaşıyorum. İçimde kelebekler uçuştuğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum ve en iyimi ortaya koymak için ihtiyacım olan enerji bu"

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