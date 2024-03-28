Batı Afrika’daki çiftçilerin kötü hava koşulları ve hastalıklar ile mücadele ettiği dönemde kakao fiyatları 10 bin doları gördü.

Kakao fiyatları Salı günü metrik ton başına 10.080 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve günü %0,3 düşüşle 9.622 $ ile tamamladı. Kakaonun maliyeti geçtiğimiz yıl üç kattan fazla artarken sadece 2024′te %129 arttı.

Rabobank’ta emtia analisti olan Paul Joules, dünyanın 60 yılı aşkın sürenin en büyük kakao arzı açığıyla karşı karşıya olduğunu ve tüketicilerin bunun etkisini bu yılın sonunda veya 2025′in başlarında görmeye başlayabileceğini ifade ediyor. Uluslararası Kakao Örgütü, 2023-24 sezonu için bir önceki sezondaki 74 bin tonluk açığa kıyasla %405 artışla 374 bin tonluk arz açığı öngörüyor. Yani 2024’te yaşanan kakao krizi sorunun sadece başlangıcı…

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"EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ" “En kötüsü henüz gelmedi” diyen uzmanlar kakao fiyatlarının muhtemelen bir süre daha yüksek kalacağını çünkü piyasanın karşı karşıya olduğu sistemik sorunların kolay bir çözümü olmadığını ifade ediyor. Peki neler bekleniyor? Uzmanlara göre tüketiciler bu süreçte ya daha yüksek fiyatlar ya da daha küçük çikolatalar yani ‘küçülme’ ile karşı karşıya kalacak. Bununla beraber şirketlerin ayrıca bazı ürünlerde daha az kakao kullanmak için içerik maddelerini ‘düzenleyebileceklerini’ söyledi. Bundan en fazla etkilenecek ürün ise kakao içeriği çok yüksek olan bitter çikolatada bekleniyor. Tarım ve gıda sektöründen pek çok uzmana göre tüketicilerin dünyada Pazar günü kutlanacak olan Paskalya sonrası daha yüksek fiyatlar görülmeye başlanacak. Türkiye de kuşkusuz tüm dünyada olduğu gibi kakao krizinden fazlasıyla etkilenecek ülkeler arasında… 2021 yılında kakao ithalatı miktar bakımından 122 bin 793 ton, değer bakımından ise 332 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2022 yılında pandeminin de etkisiyle bu rakamlar 94 bin 303 ton ve 222 milyon dolara düşmüştü. 2023 yılında hem pandemi sonrası etkisi hem de özellikle son çeyrekte artan fiyatlar ile yeniden yükselişe geçen kakao ithalatı 119 bin 998 ton ve 313.5 milyon doları gördü. REKLAM Ancak asıl sorunun 2024’te kendini göstermesi bekleniyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayileri Federasyonu’nun TÜİK’ten aldığı verilere göre 2024’ün Ocak ayında sadece kakao ithalatı miktar bakımından 12 bin 192 ton, değer bakımından ise 41 milyon 831 bin dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 25.326 ton kakao hamuru ile 86.3 milyon dolar ve 14.865 ton ile 83.6 milyon dolar ithalat gerçekleşti.