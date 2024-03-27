Aydem Yenilenebilir Enerji 3 yılda 3 milyon I-REC sertifikasıyla temiz enerjinin destekçisi

AYDEM Yenilenebilir Enerji'nin, son üç yılda yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi uluslararası I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikasıyla tescilleyerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sunduğu bildirildi. Aydem Yenilebilir Enerji'nin 3 yılda sunduğu 3 milyon I-REC sertifikası, şirketlere emisyon azaltımının yanı sıra finansal, pazarlama ve itibar açısından da pek çok avantaj sağladığı belirtildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılda santrallerinden elektrik alan müşterilerine, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren 3 milyon I-REC yenilenebilir enerji sertifikası sundu. Yenilenebilir kaynaklardan üretim tüm dünyada bir ihtiyaç olarak ön plana çıkarken şirketler de düşük veya sıfır karbon tüketimi yapıyor.

'HİDROELEKTRİK KAYNAKLI I-REC SERTİFİKALARININ YÜZDE 30'UNU SAĞLADIK' Şirketlerin bu yolculuklarında ürettikleri temiz enerjiyle yanlarında olduklarını belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Türkiye'de hidroelektrik santrallerinden kaynaklı oluşturulan I-REC sertifikalarının yaklaşık yüzde 30'unu şirket olarak sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 2020-2023 yılları arasında ürettiğimiz temiz enerji ile 3 milyon I-REC sertifikası oluşturduk ve sektördeki lider konumumuzu güçlendirdik" dedi. 'YEŞİL FONLARA BAŞVURUDA AVANTAJ SAĞLIYOR'