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        Aydem Yenilenebilir Enerji 3 yılda 3 milyon I-REC sertifikasıyla temiz enerjinin destekçisi

        AYDEM Yenilenebilir Enerji'nin, son üç yılda yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi uluslararası I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikasıyla tescilleyerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:10
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        Aydem Yenilenebilir Enerji 3 yılda 3 milyon I-REC sertifikasıyla temiz enerjinin destekçisi
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        AYDEM Yenilenebilir Enerji'nin, son üç yılda yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi uluslararası I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikasıyla tescilleyerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sunduğu bildirildi. Aydem Yenilebilir Enerji'nin 3 yılda sunduğu 3 milyon I-REC sertifikası, şirketlere emisyon azaltımının yanı sıra finansal, pazarlama ve itibar açısından da pek çok avantaj sağladığı belirtildi.

        Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılda santrallerinden elektrik alan müşterilerine, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren 3 milyon I-REC yenilenebilir enerji sertifikası sundu. Yenilenebilir kaynaklardan üretim tüm dünyada bir ihtiyaç olarak ön plana çıkarken şirketler de düşük veya sıfır karbon tüketimi yapıyor.

        'HİDROELEKTRİK KAYNAKLI I-REC SERTİFİKALARININ YÜZDE 30'UNU SAĞLADIK'

        Şirketlerin bu yolculuklarında ürettikleri temiz enerjiyle yanlarında olduklarını belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Türkiye'de hidroelektrik santrallerinden kaynaklı oluşturulan I-REC sertifikalarının yaklaşık yüzde 30'unu şirket olarak sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 2020-2023 yılları arasında ürettiğimiz temiz enerji ile 3 milyon I-REC sertifikası oluşturduk ve sektördeki lider konumumuzu güçlendirdik" dedi.

        'YEŞİL FONLARA BAŞVURUDA AVANTAJ SAĞLIYOR'

        Her bir I-REC sertifikasının 1 megavatsaat (MWh) yenilenebilir enerji kaynağından üretilen elektriği temsil ettiğine dikkati çeken Marangoz, "Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için yeşil enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmeye kendimizi adamış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda, yenilenebilir kaynaklarından elde ettiğimiz enerjiyi I-REC sertifikalarına dönüştürerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sunuyoruz. I-REC sertifikası firmalara sadece emisyon azaltımı konusunda değil; aynı zamanda finansal, pazarlama ve itibar açısından da birçok önemli avantaj sağlıyor. Şirketler böylece bankaların yeşil fonlarına başvurarak ön şartı yeşil enerji olan kredilere daha kolay ulaşabiliyor. Ayrıca ihracatçılar, bu sertifikalar sayesinde ihraç edecekleri ürünlere uygulanan karbon salınım vergi muafiyetinden veya indiriminden yararlanabiliyor. I-REC sertifikaları ile kamu kuruluşlarını ve şirketleri temiz enerji kullanımına teşvik ederek ülkemiz sürdürülebilirliğine, ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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