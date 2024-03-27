Son dakika haberi Trabzon'da 3 işçi göçük altında kaldı!
Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı
Giriş: 27.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:00
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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