Son dakika haberi: Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırı
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi. Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu giriş kapısına yapılan saldırı hakkında açıklama yapan diplomatik kaynaklar, "Almanya Büyükelçisi ile görüşüldü" ifadelerini kullandı
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.
Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına dün gece saatlerinde yapılan saldırı hakkında diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.
Diplomatik kaynaklar açıklamasında, "Hannover'de Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlara, sonra bu sabah Ankara'da Alman Büyükelçisiyle görüşmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.
Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.
Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.
Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.
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