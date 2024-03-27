Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!
Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den transfer ettiği Boşnak yıldız Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'in tecrübeli golcüyü astronomik bir bedelle transfer etmek istediği belirtildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bosna Hersek'te yayın yapan Sportam sitesinde yer alan habere göre eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.
11 MİLYON EURO MAAŞ
Suudi Arabistan ekibinin yaz transfer döneminde oyuncu için hamle yapacağı belirtilen haberde, Dzeko'ya önerilecek ücretin 11 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu teklifi değerlendirmek isteyebileceği de ifade edildi.
Sezon başında Inter'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan 38 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.