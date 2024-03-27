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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif! - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

        Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den transfer ettiği Boşnak yıldız Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'in tecrübeli golcüyü astronomik bir bedelle transfer etmek istediği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:53
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Bosna Hersek'te yayın yapan Sportam sitesinde yer alan habere göre eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.

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        11 MİLYON EURO MAAŞ

        Suudi Arabistan ekibinin yaz transfer döneminde oyuncu için hamle yapacağı belirtilen haberde, Dzeko'ya önerilecek ücretin 11 milyon Euro olduğu aktarıldı.

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        Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu teklifi değerlendirmek isteyebileceği de ifade edildi.

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        Sezon başında Inter'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan 38 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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