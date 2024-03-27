Bahçelievler’e yanan iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti.